Войти
Военное обозрение

В Сирии показали перехват ракеты в районе Дамаска, обвинив в нанесении авиаудара Израиль

280
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВВС ЦАХАЛ

Сирийское информационное агентство SANA сообщает об авиационном ударе, который был нанесён по окрестностям Дамаска. В материале говорится о том, что для перехвата ракет была задействована система ПВО, размещённая в районе сирийской столицы.

Из сообщения:

Несколько вражеских целей были сбиты.

На представлен кадрах показан перехват одной из ракет. При этом нет комментариев относительно того, какой именно комплекс ПВО был применён сирийскими военнослужащими.

В Сирии говорят о том, что очередную атаку сирийской территории осуществил Израиль. По сирийским данным, средства авиации ВВС ЦАХАЛ нанесли удары со стороны Голанских высот.

В армии обороны Израиля эту информацию на данный момент не комментируют.

Между тем, в пресс-службе ВВС Израиля подтверждают информацию о нанесении ударов с воздуха по Газе и Рафаху. В сообщениях говорится о том, что целями ударов стала подземная инфраструктура группировки ХАМАС. Эти действия в Израиле назвали ответом на миномётный обстрел израильской территории. Две мины, выпущенные с палестинских территорий, упали вне населённых пунктов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
Похожие новости
21.01.2019
Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб
23.06.2017
Что стоит за иранской ракетной атакой в Сирии? (Israel Hayom, Израиль)
20.06.2017
Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)
13.06.2017
В высокоточном соперничестве определился победитель
21.11.2013
Израиль испытал «Пращу Давида»
15.10.2013
Северная Корея взяла на себя роль «ракетного снабженца» противников США — американский эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон