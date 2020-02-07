В Сирии показали перехват ракеты в районе Дамаска, обвинив в нанесении авиаудара Израиль

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ВВС ЦАХАЛ

Сирийское информационное агентство SANA сообщает об авиационном ударе, который был нанесён по окрестностям Дамаска. В материале говорится о том, что для перехвата ракет была задействована система ПВО, размещённая в районе сирийской столицы.

Из сообщения:

Несколько вражеских целей были сбиты.

На представлен кадрах показан перехват одной из ракет. При этом нет комментариев относительно того, какой именно комплекс ПВО был применён сирийскими военнослужащими.

В Сирии говорят о том, что очередную атаку сирийской территории осуществил Израиль. По сирийским данным, средства авиации ВВС ЦАХАЛ нанесли удары со стороны Голанских высот.

В армии обороны Израиля эту информацию на данный момент не комментируют.

Между тем, в пресс-службе ВВС Израиля подтверждают информацию о нанесении ударов с воздуха по Газе и Рафаху. В сообщениях говорится о том, что целями ударов стала подземная инфраструктура группировки ХАМАС. Эти действия в Израиле назвали ответом на миномётный обстрел израильской территории. Две мины, выпущенные с палестинских территорий, упали вне населённых пунктов.