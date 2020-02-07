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Военное обозрение

На украинском «Южмаше» признали покупку алюминия в РФ для американских ракет «Антарес»

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Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба украинского предприятия «Южмаш» сделала признание, касающееся покупки металла для ракетного производства. Речь идёт о производстве топливных баков к американским ракетам «Антарес».

На «Южмаше» признали, что алюминий для этих баков они закупали в России. В качестве причины таких контактов с «агрессором» названо то, что именно такой металл указывается в конструкторской документации на производимые ракеты.

О закупках украинским предприятием алюминия у российской компании «ПО «Альфа-Металл» стало известно по данным сайта закупок ProZorro. Система публичных закупок указывает на то, что Украина заказала в России почти 89 тонн алюминиевого проката для реализации контракта с американской компанией NGIS (Northrop Grumman Innovation System).

На данный момент речь идёт о закупке металлопроката в РФ на сумму около 110 млн рублей.

В пресс-службе «Южмаша» отметили, что готовы закупить алюминий у украинских поставщиков, но «это не всегда возможно». Дополнительно в сообщении говорится, что смена поставщика алюминия неизбежно приведёт к росту издержек со стороны американского заказчика.

Эта информация на Украине вызвала шквал эмоций. Радикалы уже пригрозили руководству «Южмаша» «активными мерами за торговлю с агрессором».

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Россия
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Antares РН
Шквал
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