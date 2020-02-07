Учения танкистов Западного военного округа прошли в Московской и Нижегородской областях

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - В Московской и Нижегородской областях более 1,5 тысяч танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на полигоны на турбореактивных танках Т-80 и модернизированных танках Т-72Б3 для уничтожения условного противника, сообщает в четверг пресс-служба ЗВО.

"В ходе ведения боевых стрельб на полигонах "Мулино", "Алабино" и "Головеньки" танкисты уничтожили свыше 100 машин условного противника штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на расстоянии от 700 м до 2 км. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе", - говорится в сообщении.

Также механики-водители выполнили ряд задач по преодолению естественных и искусственных препятствий.