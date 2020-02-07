Секрет Идлиба: почему Россия напала на Турцию? (Yeni Şafak, Турция)

Автор турецкого издания не сомневается в том, что и Россия, и администрация Дамаска знали о расположении турецких войск. Анкара «заранее согласовала» места дислокации войск подкрепления в регионе. Иными словами, Россия лжет. В гибели турецких солдат виноваты иранские ополченцы и поддерживающая их Россия, добавляет он.

Нет никаких сомнений в том, что и Россия, и администрация Дамаска (и, по некоторым утверждениям, воюющие в Сирии иранские отряды ополчения) знали о расположении турецких войск. Как это обычно бывает в совместных военных операциях с участием многих сторон, Анкара во избежание столкновений "заранее согласовала" места дислокации войск подкрепления в регионе.

Иными словами, Россия лжет. В гибели турецких солдат виноваты иранские ополченцы и поддерживающая их Россия.

Кроме того, по состоянию на третье февраля, очевидно, что отношениям Анкары и Москвы, которые достигли стратегической стадии в ходе мирных переговоров в Астане и в Сочи, нанесен серьезный урон - но они не прекратятся.

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Бесчисленные местные и зарубежные эксперты и комментаторы на протяжении многих лет оценивали и анализировали не только ту стадию, которой достигли отношения двух стран, но и их влияние друг на друга в стратегических вопросах.

Торговля, туризм, Черноморский регион, Балканы, Ближний Восток (особенно Сирия, Ливия), оборонная промышленность (С-400), энергетика (АЭС "Аккую" и линии электропередач) и так далее. Список можно продолжать. В сущности, масштабы отношений становятся вполне понятными, если в список добавить еще два пункта: членство Турции в НАТО и условия, обеспечивающие защиту присутствия России в Средиземноморье.

Тогда "почему" Россия почувствовала необходимость в нанесении такого вызывающего удара?

Более того, все каналы связи между Анкарой и Москвой - военные, по линии разведки, между министрами, руководителями государств, соответствующими институтами, организациями - были полностью открыты. К тому же была связь с руководством разведки Дамаска, основы которой были заложены Россией.

Почему?

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Мы видим, что на этот вопрос ответа нет.

Вечером третьего февраля все без исключения "эксперты", которые выступали по телевидению, спрашивали друг друга: "Почему, ну почему?" (Это все пафос, мы можем сказать, если на нас надавят).

Такие оправдания, как запланированный визит турецкого президента на Украину утром того дня, когда была осуществлена атака, разногласия по поводу Ливии или защите одного лишь режима Дамаска, что в Сирии близок результат и, следовательно, возросла напряженность, или просто то, что России "все равно нельзя доверять", несопоставимы с нападением на Турцию.

Тогда почему?

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Необходимо задать следующие вопросы:

Обсуждалось ли желание Пентагона возродить отношения с Анкарой по "безопасной зоне" на севере Сирии во время визита верховного главнокомандующего НАТО в Европе Тода Уолтерса (Tod Wolters) в Турцию?

Были ли какие-либо упоминания о будущем присутствии здесь российских войск? Уже известно, что американские и российские войска часто преграждают путь друг другу, сталкиваются лицом к лицу. Итак, пришли ли к столу переговоров террористические группировки, которые продолжают сохранять свое присутствие здесь? Мы не знаем и не спрашиваем. (Турецкая пресса освещала визит Уолтерса в связи с новым беретом начальника Генерального штаба Гюлера (Yaşar Güler) на церемонии приветствия. Ее больше ничего не интересовало).

Конечная цель России в отношении Сирии не является секретом: постоянно расширять контроль Дамаска в приграничных районах. Однако причина того, "почему сейчас", состоит в том, что эти события, похоже, вызвали в России беспокойство из-за того, что турецко-американские отношения могут перейти в другую фазу.

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Между тем, это гнусное нападение не было началом всего. Все знали, что между двумя странами существует скрытая напряженность, что терпение Анкары на исходе. Именно поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал в пятницу заявление о том, что в случае необходимости в Идлибе может быть применена военная сила.

Москва ответила на эти проявления недовольства: она сделала заявления о том, что Россия серьезно относится к своим обещаниям, что в Идлибе она выполняет свои обязательства, что она следует сочинским договоренностям. Эти заявления, которые поначалу звучат так, будто они позволят реабилитироваться и загладить вину, в Анкаре сочли "пустыми и неискренними". Такова была действительность. Кремль демонстрировал свое отношение.

Также следует объяснить позицию США в отношении Идлиба: они не хотят, чтобы Идлиб оказался в руках России или Дамаска, чтобы здесь активно действовали иранские ополченцы или чтобы он формировал средиземноморско-иранскую линию.

"США осуждают режим Асада, Россию, Иран и "Хезболлу" за постоянные и безжалостные нападения на жителей Идлиба. Мы поддерживанием Турцию, нашего союзника по НАТО, и выступаем против подобных действий. Мы полностью поддерживаем законные действия Турции по самообороне", - говорится в заявлении Вашингтона.

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Маловероятно, что Анкара будет действовать на северо-востоке Сирии в унисон с США. Отношения США с террористическими организациями остаются неизменными. Практика Пентагона очевидна, и, похоже, в лучшую сторону не меняется. Однако последствия того, что произойдет в Ираке, очень важны. С другой стороны, Турция должна прилагать все усилия для решения проблемы беженцев.

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Короче говоря, Россия должна отступить, потому что Турция собирается остаться в Идлибе.

И…

Прежде всего, мы потеряли наших детей. У нашего государства, турецких вооруженных сил есть "обязанности" по отношению к нашим мученикам и их семьям, а мы продолжаем молиться за них.

Недрет Эрсанель (Nedret Ersanel)