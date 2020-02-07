Американские конгрессмены настаивают на переговорах с Россией по договору СНВ

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - С требованием к президенту Дональду Трампу о начале переговоров с Россией по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) выступили американские конгрессмены Роберт Менендес - член сенатского Комитета по международным отношениям, и Элиот Энгел - председатель Комитета по иностранным дела Палаты представителей Конгресса.

"Теперь, когда срок действия договора СНВ-3 истекает всего через год, мы призываем президента Трампа достичь соглашения с президентом (Владимиром - ИФ) Путиным о продлении его еще на пять лет", - говорится в распространенном совместном заявлении законодателей.

Они добавили: "Настало время президенту Трампу прислушаться к доводам разума, опыту и нашим союзникам, которые признают договор незаменимым столпом обеспечения безопасности".

В документе поясняется: "В течение почти десяти лет этот договор ограничивал ядерные силы России, предусматривал жесткие и детальные меры проверки для обеспечения выполнения Россией своих обязательств и позволял Соединенным Штатам проявлять гибкость в деле поддержания надежного, современного и эффективного ядерного сдерживания".

Менендес и Элиот отметили, что обмен данными и инспекции на местах, предусмотренных договором СНВ-3, дают возможность "получать уникальную информацию о ядерных силах России, и в значительной степени помогают нашим военным в выполнении их миссии сдерживания".

Накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия продолжает представлять угрозу интересам США, и поддержал выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку, по его словам, Москва не соблюдала его условия.

В то же время, он отметил, что США намерены в ближайшее время начать переговоры по контролю над вооружениями, но будут "противостоять Москве там, где это необходимо".