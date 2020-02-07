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ТАСС

Испытания новейшего артиллерийского орудия "Коалиции-СВ" завершатся в 2022 году

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Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В пресс-службе "Уралвагонзавода" не уточнили, когда "Коалиция" поступит на вооружения

ЛАКХНАУ /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ) на Международной выставке вооружений DefExpo 2020 в индийском Лакхнау.

"Завершение испытаний 152-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" предусмотрено в 2022 году", - сообщили в УВЗ.

В пресс-службе не стали уточнять, когда "Коалиция" поступит на вооружения, так как "вопрос поставки САО на вооружение находится в компетенции Минобороны РФ."

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

Международная выставка сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo 2020 проходит в Лакхнау в инидйском штате Уттар-Прадеш с 5 по 9 февраля.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Корд
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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