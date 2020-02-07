Американский адмирал пожаловался на активность российских подлодок у берегов США

Вице-адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Эндрю Льюис пожаловался на активность российских подлодок у берегов США. Об этом пишет The Drive.

Льюис заявил, что из-за развертывания более совершенных и тихих российских субмарин ВМС США перестали рассматривать Атлантику как зону своего «неоспоримого господства». По его словам, российская сторона начала использовать военную технику с «более смертоносными системами вооружения».

Кроме того, вице-адмирал считает, что российские подлодки постоянно патрулируют Атлантический океан, в связи с чем американские корабли больше не могут считать свое восточное побережье «тихой гаванью». Также Льюис подчеркнул, что у моряков нет возможности беспрепятственно пересечь океан, чтобы выполнять операции в другом месте.

Льюис добавил, что активность российских субмарин значительно возросла за последние годы.

В декабре в НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны. Представитель альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что Россия постоянно усиливает операции под водой, в связи с чем НАТО ответит увеличением своих патрулей. В частности, активность замечена около Гренландии, Исландии и Великобритании. Кроме того, в Североатлантическом альянсе планируют выделять больше средств на противолодочную оборону.

В одном из негативных сценариев, который рассматривают в НАТО, описана вероятность, что российские подводные лодки могут повредить подводные кабели между Соединенными Штатами и Европой. Подчеркивается, что от этого зависит работа интернет-коммуникаций. Также подлодки России в Северной Атлантике рассматриваются в качестве угрозы работы гражданских торговых путей.