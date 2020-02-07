Россия готова поставить Индии комплекты для сборки танков Т-90С

Отмечается, что поставка готовых изделий не предполагается

ЛАКХНАУ /Индия/, 6 февраля, /ТАСС/. Россия готова поставить Индии машинокомплекты для сборки основных боевых танков (ОБТ) Т-90С. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений DefExpo 2020 сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"С министерством обороны Индии в 2019 году подписан контракт о продлении срока лицензионного производства ОБТ Т-90С до декабря 2028 года (ранее был до декабря 2020 года) и увеличении их количества на 409 единиц. В свою очередь, Минобороны Индии разместило на заводе тяжелого машиностроения в городе Авади заказ на поставку дополнительных 464 танков", - отметили в ФСВТС.

"Российские предприятия в случае необходимости будут поставлять индийскому заводу имущество для производства танков. Поставка готовых изделий не предполагается", - добавили в службе.

Т-90С является основным ОБТ Сухопутных войск Индии.