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«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» лишился возможности установки на него дизельного двигателя, создаваемого в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Чайка», поскольку последняя будет закрыта, сообщает Mil.Press Военное.

Агентство обратилось за комментарием в Челябинский тракторный завод, занимавшийся разработкой данного силового агрегата. Там рассказали, что объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя выполнен к 2019 году.

«В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна», — ответил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Валерий Костюченко. По его словам, научно-технический задел, появившийся при создании перспективного двигателя, будет использоваться в дальнейшем.

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Mil.Press Военное напоминает, что Минпромторг России разместил лот на «Разработку базовых образцов модельного ряда высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 киловатт перспективных образцов автомобильной техники и гусеничных машин средней и тяжелой категорий по массе, специальных колесных машин и транспортно-технологических средств» (шифр «Чайка») в июне 2014 года. Стоимость контракта равнялась 467 113 000 рублей. Двигатель «Чайка» назывался кандидатом для базового двигателя унифицированных платформ «Армата» и «Курганец-25».

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Минoбороны РФ
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6 комментариев
№1
07.02.2020 05:23
«В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна

Ооо , теперь все понятно 😀 Минобороны в очередной раз обманули .. То есть примерно таже ситуация что и с беспилотником "Альтаир" .. Деньги разворованы , а двигатель не произведен и судя по всему за это снова никто отвечать не будет)))
Похоже Армату мы очень не скоро увидим в армии.
Чтож  для парадов хватит , покрасоватся.
0
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№2
07.02.2020 06:18
mikeinside у Вас бывают коменты не про то что как плохо в России ?
а то че то все больше и больше кажется что Вы просто бот который тут только для того что бы нагнетать плохие настроения .
-1
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№3
07.02.2020 06:47
Тем не менее, от таких цитат не только русофобов воротит:

""Там рассказали, что объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя выполнен к 2019 году.

«В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна»,""


Хочется узнать, что за госконтракты такие в результате которых получаются недостижимые и недоработанные двигатели.
0
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№4
07.02.2020 07:22
Поговаривают, если не приплел "Рашку", то давление скачет.
Цитата, просто экспл сообщ. №2
mikeinside у Вас бывают коменты не про то что как плохо в России ?
а то че то все больше и больше кажется что Вы просто бот который тут только для того что бы нагнетать плохие настроения .
+1
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№5
07.02.2020 08:59
"Чайка" - это V-образный 12ТВ373Ч.



На "Армате" отродясь стоял Х-образный 12Н360.



А давайте устроим сейчас бенефис вокруг закрытия программы разработки альтернативного двигателя General Electric / Rolls-Royce F136 для истребителя F-35.
0
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№6
07.02.2020 09:31
просто экспл
mikeinside у Вас бывают коменты не про то что как плохо в России ?
а то че то все больше и больше кажется что Вы просто бот который тут только для того что бы нагнетать плохие настроения .
-Самое главное,что ОНО мне тот же текст в комментарии отправило...-"троль" изобращающий патриотаи прикрывающий саботаж!
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