Индийская экспозиция на выставке DefExpo 2020

5 февраля 2020 г. в индийском городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш) начала работу 11-я Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo 2020. На площади порядка 43 тыс. кв. м продукцию военного и двойного назначения представляют более 800 индийских и 170 иностранных компаний, свое участие подтвердили профильные министры и другие высокопоставленные чиновники из 35 стран мира.

Выставка DefExpo 2020 проходит в Лакхнау (штат Уттар-Прадеш) с 5 по 9 февраля 2020 года (с) bmpd

Мероприятие направлено на привлечение зарубежных инвестиций, технологий и научно-технических компетенций в военно-промышленный сектор Индии. Основная тема - "Индия: зарождающийся центр оборонной промышленности", акцент сделан на обсуждении проблематики "Цифровой трансформации в оборонной сфере". Организатором выступает департамент оборонной промышленности министерства обороны Индии.

Место проведения DefExpo 2020 выбрано не случайно. В феврале 2019 г. состоялась официальная церемония запуска в штате Уттар-Прадеш так называемого оборонно-промышленного коридора (Defence Industrial Corridor) - производственного кластера, на развитие которого индийское правительство рассчитывает привлечь порядка 3 млрд долл. Ключевыми опорными узлами коридора выступают города Агра, Алигарх, Джханси, Канпур, Лакхнау и Читракут. При этом в штате уже имеется производственная база - в нем расположены девять крупных оружейных заводов государственного объединения Ordnance Factory Board (OFB), три предприятия государственной авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и подразделение компании Bharat Electronics Limited (BEL), а также ведущие научно-исследовательские институты.

По данным организаторов, Индия входит в Топ-5 стран по военным расходам с показателем 42,2 млрд долл. Объем военного производства в Индии вырос с 6,4 млрд долл. в 2013-2014 гг. до 11,4 млрд долл. в 2018-2019 гг. При этом экспорта продукции военного назначения в 2018-2019 гг. достиг 1,4 млрд долл.

По словам министра обороны Индии Раджнатха Сингха, к 2025 году планируется увиличить выпуск продукции военного назначения до 26 млрд долл., а ее поставки на экспорт до 5 млрд долл.

Большое внимание индийское правительство уделяет развитию национальной оборонной промышленности, однако в среднесрочной перспективе страна также продолжит закупать вооружения и военную технику за рубежом, оставаясь одним из наиболее емких рынков. В ближайшие годы Индия потратит около 130 млрд долл. на модернизацию всех видов вооруженных сил. В числе наиболее крупных потенциальных проектов можно выделить:

- закупку 1580 буксируемых систем ствольной артиллерии, 814 самоходных артиллерийских установок (САУ) на колёсном шасси и 100 САУ на гусеничном шасси в рамках программы Field Artillery Rationalisation Plan;

- закупку 1700 перспективных боевых бронированных машин в рамках программы Future Ready Combat Vehicle (FRCV) и 2500 боевых машин пехоты национальной разработки в рамках отдельной программы Future Infantry Combat Vehicle (FICV);

- тендер на приобретение 110 многофункциональных истребителей для ВВС Индии.

Блог bmpd предгает вашему вниманию фоторепортаж с выставки DefExpo 2020:

Зенитный ракетный комплекс средней дальности Akash производства индийской государственной компании Bharat Dynamics Limited (с) bmpd

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Vajra-T производства индийской группы Larsen & Toubro (L&T) - лицензионная версия южнокорейской гаубицы К9 Thunder (с) bmpd

Основной боевой танк Arjun Mk I разработки индийской государственной Организаци оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) (c) bmpd

Подвижная автономная пусковая установка Mobile Autonomous Launcher (MAL) ракет BrahMos разработки компании BrahMos Aerospace (c) bmpd

Мобильная радиолокационная станция управления огнем разрабоки индийской государственной компании Bharat Electronics Limited (с) bmpd

Бронированная машина Medium Bullet-Proof Vehicle (MBPV) с колесной формулой 4 х 4 производства индийской государственной компании BEML Limited (с) bmpd

Легкий вертолет Light Utility Helicopter (LUH) индийской государственной авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited (с) bmpd

Противосаутниковая ракета Shakti разработки индийской государственной Организаци оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) (c) bmpd

Модель необитаемой боевой машины Sooran с дистанционно управляемым боевым модулем разработки индийской компании Defence Master (c) bmpd

Легкий бронированный автомобиль Merlin с колесной формулой 4 х 4 производства индийской компании Tata Aerospace & Defencе (с) bmpd

Модернизированная 40-мм артиллерийская установка L-70 на стенде индийского государственного объединения Ordnance Factory Board (c) bmpd

Дистанционно управляемый боевой модуль Remote Contolled Weapon Station (RCWS) разработки индийской государственной Организаци оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) (c) bmpd

Беспилотный летательный аппарат Rustom-II класса MALE разработки индийской государственной Организаци оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) (c) bmpd

Макет стоящегося на индийском государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочине для ВМС Индии авианосца Vikrant (проект 71) (с) bmpd