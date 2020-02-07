Гибель Т-72 в Сирии произошла из-за плохо защищенного боекомплекта

Источник изображения: Фото: SANA

Сирийское агентство SANA обнародовало фотографию уничтоженного несколько дней назад Т-72 правительственных войск. В конце минувшей недели террористы атаковали боевую машину противотанковой управляемой ракетой, которая попала в борт.

Далее произошел мощнейший взрыв боекомплекта, полностью уничтоживший танк (смотрите материал "ВМ" об этом).

Автору этой публикации во время первой чеченской доводилось видеть пострадавшую таким образом технику. У "семьдесят второго" выбивало днище корпуса, отрывало часть опорных катков, башня же улетала за много метров. Чтобы как-то уменьшить вероятность подобного развития ситуации наши танкисты оставляли снаряды лишь в автоматах заряжания (АЗ). Пусть это уменьшало боекомплект почти в два раза, но вероятность подорваться в танке также существенно снижалась.

Кстати, на новейших Т-90М конструкторы убрали ранее раскиданные по боевому отделению боеприпасы в расположенный за башней короб с вышибными панелями, а сам АЗ получил дополнительную защиту. При этом и башня, и корпус оборудовали современной динамической защитой как спереди, так и с бортов, плюс существенно доработав быстродействующую противопожарную систему. Ничего из этого, разумеется, не было на старом сирийском Т-72, попавшем под удар, что и привело к печальным последствиям.

Лев Романов