Многонациональная бригада Литвы, Польши и Украины готовится воевать по-американски

Американская военная машина, помимо наращивания своего присутствия и масштабов учений в Восточной Европе, стремится распространить свое влияние во все сферы деятельности оборонных ведомств сопредельных с Беларусью и Россией государств.

Не являются исключением и мероприятия оперативной и боевой подготовки. Так, в штабе литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKBRIG в Люблине с 27 января по 7 февраля проводится первый этап командно-штабного учения соединения под наименованием «Brave Band». Этим КШУ, являющимся плановым ежегодным мероприятием, руководят, как ни странно, американские офицеры, представители Национальной гвардии штатов Иллинойс, Пенсильвания и Калифорния. Возглавляет группу руководства полковник Глен Петерсен.

Как известно, LITPOLUKBRIG, созданная в 2014 году, не входит в состав объединенных вооруженных сил блока НАТО, и вся ее деятельность регулируется трехсторонними межправительственными соглашениями стран-участниц. Не вызывает сомнений, что в Польше, Литве и Украине есть немало офицеров, имеющих большой опыт проведения учений, в том числе в соответствии со стандартами НАТО. В связи с этим передача функций руководства КШУ американским военным выглядит как безоговорочное подчинение диктату США в реализации внутренней и межгосударственной военной политики.

По словам начальника штаба LITPOLUKBRIG полковника Михала Малыски, главная цель учения «Brave Band» – совершенствование навыков совместной работы офицеров трех стран в преддверии участия бригады в проводимых в 2020 году учениях «Maple Arch», «Rapid Trident» и «Noble Partners».

В ходе первого этапа КШУ отрабатываются вопросы принятия решения и планирования применения бригады. Американские офицеры разработали для штаба соединения учебный боевой приказ вышестоящего штаба дивизии, на основании которого составляется план боя LITPOLUKBRIG.

На нынешнем учении управление бригады отрабатывает вопросы организации своих боевых действий в обороне. При этом согласно учебной обстановке, участок, занимаемый соединением, находится на стыке двух группировок противника. Задачей LITPOLUKBRIG является недопущение их воссоединения и охвата своих войск. Три батальона бригады (по одному от каждой страны) должны занять позиционную оборону. Кроме того, штаб вышестоящей дивизии принял решение об усилении соединения одним танковым батальоном. Результатом первого этапа КШУ «Brave Band» должен стать разработанный боевой приказ командира бригады на оборону.

Учебная обстановка с условным обозначением положения сил противника составлена разведывательным отделением штаба LITPOLUKBRIG. С противоположной стороны действуют две механизированные бригады, поддерживаемые армейской авиацией и артиллерией. Также у противника имеются разведывательные беспилотники.

Помимо выполнения функций непосредственного руководства и оценки действий штаба бригады, офицеры Национальной гвардии США проводят теоретические и практические занятия, в ходе которых поэтапно разбирают весь процесс анализа обстановки, принятия решения и планирования боевых действий.

Второй этап КШУ «Brave Band» будет проведен в конце февраля. В нем также примут участие офицеры штабов подразделений, выделенных в состав бригады от каждой из трех стран.

Литовско-польско-украинская бригада создавалась как соединение, предназначенное для участия в международных миротворческих операциях. На знамени соединения имеется девиз «United for Peace», что значит «Объединены для мира». Однако за прошедшие пять лет со дня формирования бригады, она так и не приняла участие ни в одной операции по поддержанию мира и, по-видимому, полностью утратила свое миротворческое значение, так как на данном учении начала отрабатывать задачи по участию в сражениях с использованием танков и авиации. При этом внеблоковый статус бригады позволяет применять ее как в операциях ОВС НАТО на территории стран-членов организации, так и за ее пределами (например, в Украине) при взаимном согласии всех трех государств.

Участие официального Киева в совместных с НАТО военных проектах в очередной раз подтверждает неизменность политики этого государства, направленной на скорейшее вступление в евроатлантические структуры, приведение своих вооруженных сил в соответствие с западными стандартами. Это может привести к вовлечению Киева в агрессивные военные проекты Североатлантического союза, направленные против Российской Федерации и ее союзников, создавая тем самым вызовы и угрозы безопасности Республики Беларусь на южных рубежах.

Наблюдаемое в последние годы повышение военной активности НАТО в Восточной Европе, в первую очередь у границ Беларуси и России, способствует возрастанию напряженности обстановки в регионе. При этом Альянс стремится максимально вовлечь в свою деятельность партнеров из числа бывших советских республик.

Николай Крылов