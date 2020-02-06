Иран заинтересован в российской военной технике, сообщил посол

ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран интересуется российской военной техникой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.

"Да, есть, конечно, потому что наша военная техника считается по праву лучшей в мире и самой недорогой в мире", - сказал посол, отвечая на вопрос, есть ли у Тегерана заинтересованность в военной технике России, однако не уточнил в какой конкретно.

В то же время он напомнил, что в области военно-технического сотрудничества с Тегераном Москва придерживается наложенных на Иран ограничений в соответствии с международным правом – в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231.

"Но эти ограничения имеют временной характер – до октября 2020 года", - добавил Джагарян.

Комментируя возможность приобретения Ираном российских зенитно-ракетных комплексов С-400, глава российской дипмиссии указал, что Тегерану самому принимать решение по этому вопросу.

Летом 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400. Вице-премьер Юрий Борисов тогда прокомментировал РИА Новости подобные сообщения, заявив, что Россия не получала от Ирана никаких запросов.

Ту же информацию подтвердил и официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, указавший, что Тегеран разработал свои собственные системы и не чувствует необходимости в российских.

Читайте полный текст интервью >>