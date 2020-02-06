Минобороны организовало систему для отбора инновационных проектов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Минобороны России создана система отбора и внедрения инициативных работ для инновационных проектов, заявил в среду начальник главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) генерал-майор Андрей Гончаров.

"В Минобороны РФ создана система отбора и внедрения инициативных работ, выполняемых ведущими научно-исследовательским организациями, вузами, предприятиями и организациями промышленности", - заявил Гончаров во время круглого стола "Инновационный потенциал технической интеллигенции и его использование в интересах обороноспособности России".

Он уточнил, что в настоящее время сформирована база, включающая в себя 1338 инновационных проектов и технологий.

"Непосредственное рассмотрение инициативных разработок осуществляется комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Сформирован перечень, включающий в себя разработки, отобранные для реализации в интересах Вооруженных сил Российской Федерации", - отметил генерал.

Начальник ГУНИД уточнил, что по итогам прошлого года наиболее перспективной разработкой была признана технология построения 3D-сцены для планирования маршрута беспилотного летательного аппарата, визуализация препятствия с помощью оценки оптического потока, алгоритм обнаружения объектов на основе глубоких конволюционных нейронных сетей.

По словам представителя ГУНИД полковника Сергея Столярова, инновационные разработки внедряются в современные системы российского вооружения.

"В современных системах вооружения активно используются инновационные технологи. Они могут быть предложены ведущими научно-исследовательским организациями, вузами, предприятиями и организациями промышленности. В частности, была создана антенная система для приемников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолетах семейства "Сухого", беспилотниках "Орлан" и крылатых ракетах", - заявил Столяров.

Он уточнил, что антенная система повысила помехозащищенность приемников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат. "В настоящее время комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям отобрано более 180 инициативных разработок в интересах Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил представитель ГУНИД.