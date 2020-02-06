В США раскрыли "секретный план" НАТО на случай Третьей мировой с СССР

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Американский журнал The National Interest озвучил план НАТО в случае Третьей мировой войне с Советским Союзом, передает Argumenti.ru.

Как пишет американское издание, план НАТО предполагал комбинацию традиционных методов ведения боевых действий. Так, в публикации называются основные задачи НАТО для использования при начале конфликта.

"Среди данных задач – достижение воздушного превосходства над силами противника, обеспечение работы коммуникационных линий с Северной Америкой и сохранение территориальной целостности ФРГ". – отмечает портал.

Кроме того, альянс готовился применить ядерные боеголовки в случае, если другие виды оружия не показали бы эффективность против СССР и его союзников, говорится в тексте.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказал политолог об "ошибке" СССР в отношениях с НАТО.