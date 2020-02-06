Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры с прерванной посадкой фронтового бомбардировщика Су-24. Сообщается, что инцидент произошёл в январе этого года, но конкретный аэродром не называется.

Самолёт заходил на посадку с передней вышедшей стойкой шасси, но без вышедших задних. Как утверждается, экипаж бомбардировщика не знал, что выхода задних стоек шасси не было произведено.

По кадрам видно, что экипаж получил команду, которая подразумевает прерывание процесса посадки, в самый последний момент. Руководитель полётов:

Обороты на максимал!

Бомбардировщик сумел снова набрать высоту, но при этом задней частью всё же произвёл касание взлётно-посадочной полосы.

После набора высоты в 50-60 м экипажу сообщили, в чём причина резкой отмены посадки. Лётчики узнали, что у самолёта во время попытки сесть на аэродром вышла лишь передняя стойка шасси.

Если на видео не учебная тренировка, то хладнокровию руководителя полётов можно только позавидовать.