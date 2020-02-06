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Российская газета

В Минобороны РФ раскрыли дальность полета обновленных Ту-160

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Источник изображения: rg.ru

Двигатель НК-32 второй серии, который будет устанавливаться на модернизированные бомбардировщики Ту-160, имеет значительно улучшенные характеристики в сравнении с предыдущей версией.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время визита на ПАО "Кузнецов" в рамках проверки выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

В частности, дальность полета "Белого лебедя" увеличится на тысячу километров.

- Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту, - цитирует замминистра РИА Новости.

Криворучко также добавил, что новые двигатели будут устанавливаться на Ту-160М и на новые Ту-160, "воспроизведенные в новом облике".

Напомним, ранее стало известно, что к 2027 году в Воздушно-космические силы России планируется передать 10 модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Начало поставок самолета в войска запланировано на 2023 год.

Первый полет обновленного "стратега" состоялся на аэродроме в Казани 2 февраля.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
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Персоны
Криворучко Алексей
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Гособоронзаказ
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