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Российская газета

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на синайском полуострове

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Источник изображения: rg.ru

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шейх-Зувейд.

Небольшое подразделение сухопутных войск, имеющее на вооружение также бронетранспортеры М113 с приданной инженерной техникой и вездеходами Урал-4320, было атаковано боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

Египетские военнослужащие проявили беспечность - они не выставили охранение и не вели наблюдение за местностью. Поэтому участникам бандформирования удалось практически вплотную приблизиться к технике. В результате один из танков был уничтожен. По всей видимости, произошел взрыв боекомплекта, который отбросил на много метров одиннадцатитонную башню. О судьбе экипажа ничего не сообщается.

К сожалению, это не первый такой инцидент в данном районе. Террористы регулярно нападают на военных, используя тактику засад и внезапных атак. Они активно минируют дороги, используемые для передислокации войск и поставок различного имущества.

В то же время вооруженные силы АРЕ предпринимают решительные меры по нейтрализации активности боевиков, но не всегда им удается делать это успешно.


Алексей Брусилов

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Страны
Египет
Россия
США
Продукция
M113 БТР
М-60
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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