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ТАСС

Роскосмос поможет пожаловавшемуся Путину главе "Стратонавтики" с запусками спутников

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

"Стратонавтика" запускает малые аппараты на высоту 30-40 км, за 8 лет лаборатория провела более 130 запусков

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роскосмос поможет аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" быстрее получать разрешения Росавиации на использование воздушного пространства для запуска малых суборбитальных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС руководитель лаборатории Денис Ефремов по итогам прошедшей в среду встречи с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

Ефремов 4 февраля на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Череповце пожаловался на отсутствие государственного органа для поддержки людей, заинтересованных в изучении космоса. Путин пообещал поручить решение этого вопроса Роскосмосу. Позднее глава госкорпорации написал в Twitter о готовности поддерживать проекты, которые развивают в РФ запуски малых суборбитальных аппаратов.

"Дмитрий Олегович захотел помочь нам с вопросами разрешений на использование воздушного пространства для запусков наших суборбитальных аппаратов, он свяжется с Росавиацией. Получение этих разрешений у меня занимало до двух месяцев на каждый запуск. Мы надеемся, что Роскосмос ускорит этот процесс", - сказал Ефремов.

Он уточнил, что "Стратонавтика" запускает малые аппараты на высоту 30-40 км, "куда уже не летают самолеты, но ниже официальной границы космоса". За 8 лет лаборатория провела более 130 запусков.

"Это стратостаты - воздушные шары, но для них мы разработали много различных вспомогательных электронных систем, например телеметрию, видеосвязь, систему управления полетом. У нас есть определенный район пусков, откуда чаще всего запускаем - это Московский зональный центр, но мы запускали эти аппараты и в других регионах", - пояснил руководитель аэрокосмической лаборатории.

Общие проекты

По словам Ефремова, стороны также нашли много точек соприкосновения и совместных проектов и решений, в том числе связанных с раздачей интернета для труднодоступных территорий России, где "Стратонавтика" может обеспечить "низкую систему аппаратов для связи, а Роскосмос обеспечивает уже космическую связь", "То есть все это можно объединить в единую систему", - отметил Ефремов.

"Мы можем быть полезны друг другу в испытании техники [статостатов] перед запуском и определились по ряду образовательных проектов, по которым мы тоже можем что-то совместно делать. К таким проектам будем привлекать вузы и Академию наук", - добавил руководитель "Стратонавтики".

Ефремов 4 февраля на встрече с президентом РФ сообщил, что в настоящее время в России разработать спутник гораздо проще, чем получить разрешение на его запуск.

Пилотируемые полеты

Ефремов уточнил, что в прошлом году аэрокосмическая лаборатория стала резидентом "Сколково" и получила статус общества с ограниченной ответственностью. До этого собеседник агентства руководил "Стратонавтикой" как индивидуальный предприниматель. Он уточнил, что компания осуществляет свою деятельность за счет финансирования от спонсоров и средств, заработанных на коммерческих запусках малых аппаратов.

По информации с сайта компании, "Стратонавтика" также разрабатывает комплекс пилотируемых полетов в стратосферу. "Проект даст возможность побывать в ближнем космосе. В скафандре и в специальном кресле с индивидуальной системой обеспечения жизнедеятельности вы сможете подняться на высоту до 40 км с помощью стратостата", - говорится в материалах на сайте.

Компания уже завершила первый этап испытаний комплекса пилотируемых стратосферных полетов, отработана процедура кластерного стратосферного запуска. "Испытания парашюта, скафандра, системы подвески, отцепки и радиоканала телеметрии прошли успешно. Достигнута целевая высота 25 км. Приземление произошло точно в расчетной зоне", - сообщается на сайте.

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