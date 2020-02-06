В России появилась первая отечественная жидкость для защиты самолетов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Первая полностью отечественная противообледенительная жидкость для самолетов появилась в РФ, в аэропортах уже приступили к ее использованию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАО "РХЗ "Нордикс" со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Попова.

"Первая линейка авиационных противообледенительных жидкостей (ПОЖ) типа 1, 2 и 4 российского производителя ЗАО "РХЗ "Нордикс" - "Дефрост", полностью сертифицированная к использованию в России и в мире, будет представлена сегодня на профильном форуме гражданской авиации НАИС 2020. До недавнего времени эта стратегически важная продукция, без которой ни один самолет в России зимой не может взлететь, производилась исключительно по иностранной технологии. Таким образом, осуществлена еще одна задача по импортозамещению", - сказал Попов.

"В отличие от существующих блендинговых производств в России, которые производят ПОЖ путем смешения импортного концентрата с этиленгликолем под торговыми марками иностранных компаний, "Дефрост" прошел международную сертификацию отечественной технологии производства ПОЖ. Мы создали замкнутую экосистему по защите воздушных судов от обледенения", - отметил он.

По его словам, ПОЖи "Нордикса" более безопасны для человека и окружающей среды. Кроме того, компания организует систему сбора уже использованных жидкостей с дальнейшей их очисткой и переработкой для повторного применения. "Для этого мы создали предприятие "Экопорт "Воскресенск", получили лицензию на сбор, транспортировку, хранение и утилизацию отходов ПОЖ и построили завод по переработке использованных ПОЖ. Таким образом, мы предлагаем рынку готовое решение по сокращению попадания отходов ПОЖ в окружающую среду и снижению стоимости противообледенительной обработки для авиакомпаний", - сказал Попов.

Он добавил, что в 2010 году, когда из-за чрезвычайно сложных погодных условий в московских аэропортах закончилась противообледенительная жидкость, что стало причиной массовых задержек и отмен рейсов, Владимир Путин, тогда премьер-министр правительства России, поручил Минпромторгу проработать вопрос производства современных ПОЖей в России. На выполнение задачи по импортозамещению, за которую взялся исследовательский центр компании ЗАО "РХЗ "Нордикс", ушло десять лет, шесть из которых только на преодоление международных сертификационных барьеров.

"Сейчас продукция ПОЖ марки "Дефрост" ЗАО "РХЗ "Нордикс" прошла все необходимые проверки и получила одобрение Федерального управления гражданской авиации Министерства транспорта США, Министерства транспорта Канады, авиаконцернов Boeing, Airbus, ведущих авиакомпаний мира. В аэропортах России и за рубежом уже приступили к ее использованию", - отметил Попов.