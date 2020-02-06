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Интерфакс-АВН

Северный флот продемонстрировал командному составу ВМФ возможности управления силами с подвижного пункта управления

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - На Северном флоте в среду в рамках второго этапа оперативного сбора командного состава ВМФ была проведена тренировка по управлению силами флота при обнаружении иностранной подводной лодки, сообщила пресс-служба СФ.

В сборе, который проходит руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, принимают участие более 100 адмиралов и старших офицеров главного командования ВМФ, управлений и штабов флотов и Каспийской флотилии, информирует пресс-служба.

"В штабе флота, а затем на побережье губы Грязная, где был развёрнут подвижный пункт управления объединением, участники оперативного сбора ознакомились с системой боевого управления Северного флота, - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" - Высшим офицерам ВМФ были показаны организация функционирования командных пунктов в полевых условиях, их система связи, обороны, маскировки, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты, тылового, транспортного и инженерного обеспечения, а также работа пунктов управления в учебно-боевом режиме".

"В ходе учебных мероприятий была проведена тренировка по управлению силами флота при обнаружении иностранной подводной лодки в ближней операционной зоне флота с отработкой сигналов управления противолодочной авиацией, надводными кораблями и подводными лодками", - отмечает пресс-служб

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