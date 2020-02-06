Эксперт рассказал о возможностях нового боевого модуля АУ-220М

Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин выразил уверенность, что на эту боевую машину будет высокий спрос.

"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М.

Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии. В концерне его назвали одной из самых перспективных разработок.

Артиллерийская установка может вращаться по кругу, стрелять на расстояние до 14,5 километра с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Боезапас состоит из 80 унитарных боеприпасов. В комплект входят 57-мм снаряды – бронебойные, управляемые и многофункциональные с дистанционно-контактным взрывателем.

Техника предназначена для вооружения боевых машин пехоты. Модулем АУ-220М также можно оснастить корабли малого водоизмещения и катера.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал об особенностях АУ-220М.

"Этот боевой модуль – в контексте необитаемых пушечно-пулеметных проектов, которые должны взаимодействовать на поле боя с искусственным интеллектом, с боевыми роботами. Это весьма оснащенный модуль: имеется 57-мм автоматическая пушка, великолепный линейный ряд боеприпасов, а также спаренный с ним надежный 7,62-мм пулемет, тысяча боеприпасов – это запас, который позволяет выполнять боевые задачи на удалении. У модуля высокая скорость стрельбы. А самое главное: дальность стрельбы по вертикальным целям – до 7,5 километра и горизонтальная – до 14,5 километра. То есть модуль может уничтожать, в том числе, беспилотники, низколетящие боевые цели. Это необходимо в локальных конфликтах, в борьбе с бронетехникой террористических организаций", – сказал Андрей Кошкин.

Он выразил уверенность, что на модуль АУ-220М будет высокий спрос.

"Это востребованный проект. Неслучайно "Уралвагонзавод" его характеризует как перспективный проект в сухопутных войсках. Я думаю, что этим проектом заинтересуется и военно-морской флот. Уверен, что на модуль поступят заказы из армий других государств", – заключил военный политолог.