Эксперт рассказал о возможностях нового боевого модуля АУ-220М

Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин выразил уверенность, что на эту боевую машину будет высокий спрос.
"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М.
Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии. В концерне его назвали одной из самых перспективных разработок.
Артиллерийская установка может вращаться по кругу, стрелять на расстояние до 14,5 километра с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Боезапас состоит из 80 унитарных боеприпасов. В комплект входят 57-мм снаряды – бронебойные, управляемые и многофункциональные с дистанционно-контактным взрывателем.
Техника предназначена для вооружения боевых машин пехоты. Модулем АУ-220М также можно оснастить корабли малого водоизмещения и катера.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал об особенностях АУ-220М.
Он выразил уверенность, что на модуль АУ-220М будет высокий спрос.