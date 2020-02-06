Войти
РИА Новости

В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2

342
0
0
Дозаправка российского стратегического ракетоносца Ту-160 по пути в ЮАР
Дозаправка российского стратегического ракетоносца Ту-160 по пути в ЮАР.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2. По его словам, этот параметр увеличится на тысячу километров за счет двигателей НК-32 второй серии.

Заместитель министра подчеркнул, что двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками относительно своего предшественника.

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", – сказал Криворучко, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что новые двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, на новые Ту-160, "воспроизведенные в новом облике".

Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Ту-160М2 будут собирать с нуля в рамках возобновления программы производства бомбардировщиков, о начале которой в 2015 году заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Россия договорилась с Вьетнамом о поставке самолетов Як-130.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Як-130
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Похожие новости
06.02.2020
Минобороны хочет ускорить работы по производству двигателей для модернизированных Ту-160
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
19.02.2019
Vnmedia (Вьетнам): российские сверхзвуковые бомбардировщики заставят каждого противника сдаться
01.02.2019
Военной авиации обещано скорейшее исправление
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 11:04
  • 20
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 11:02
  • 2
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения