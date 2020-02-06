В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2

Дозаправка российского стратегического ракетоносца Ту-160 по пути в ЮАР.

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2. По его словам, этот параметр увеличится на тысячу километров за счет двигателей НК-32 второй серии.

Заместитель министра подчеркнул, что двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками относительно своего предшественника.

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", – сказал Криворучко, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что новые двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, на новые Ту-160, "воспроизведенные в новом облике".

Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Ту-160М2 будут собирать с нуля в рамках возобновления программы производства бомбардировщиков, о начале которой в 2015 году заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

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