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РИА Новости

В СФ оценили заявление США о переговорах по контролю над вооружениями

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заинтересован в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, он будет использовать это как козырь на предстоящих президентских выборах, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров с РФ о контроле над вооружениями. В настоящее время остался единственный договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном – СНВ-3. В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У меня такое ощущение, что американцы созрели на такие переговоры. Трамп вступает в президентскую гонку, и ему нужны какие-то новации. Тем более, что импичмента он уже не боится", - отметил Джабаров РИА Новости в среду.

Он подчеркнул, что ситуация в мире выходит из-под контроля, что беспокоит и американцев. "Думаю, в этой ситуации демократы перестанут препятствовать Трампу в переговорном процессе с Россией по контролю над вооружениями", - отметил он.

"Американский президент будет использовать переговорный процесс с нашей страной как козырь на предстоящих выборах", - сказал законодатель.

По его мнению, диалог между странами может начаться уже в первом полугодии. "Возможно, к переговорам постараются подключить и другие страны, обладающие баллистическими ракетами", - заключил Джабаров.

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
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