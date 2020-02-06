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ЦРУ свернуло совместные с Турцией разведывательные полеты над территорией Ирака

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединённые Штаты приостановили секретную программу проведения разведывательных операций с помощью беспилотников, участником которой была Турция.

По данным официальных лиц в Вашингтоне, предоставивших эту информацию агентству Reuters на условиях анонимности, решение принято в связи с октябрьским вторжением Анкары на северо-восток Сирии и началом тогда турецкой армией наземной операции против американского союзника в арабской республике в лице преимущественно курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

Со слов собеседника, полёты американских разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), которые осуществлялись в рамках этой программы с 2007 года, были сосредоточены на гористой территории в северной части Ирака рядом с турецкой границей. Разведывательные миссии осуществлялись в большинстве случаев с базы «Инджирлик» в турецкой провинции Адана, где находится американский контингент. Полученные по результатам полётов БПЛА данные предоставлялись турецкой стороне.

Сотрудничество двух стран - союзников по НАТО осуществлялось в рамках совместных операций против запрещённой в Турции и признанной Соединёнными Штатами «террористической организацией» Рабочей партии Курдистана (РПК), основные базы которой находятся на севере Ирака.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
БПЛА
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