"Новая эпоха": Эрдоган потребовал от сирийцев уйти с позиций

Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сирийским войскам военным ударом, если Дамаск не даст своим солдатам приказ отойти за пределы наблюдательных пунктов турецкой армии. По словам президента Турции, недавняя атака на турок ознаменовала новый эпоху в Сирии. При этом, отметил политик, у Анкары нет намерений воевать с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает ТАСС, это заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте.

«Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что турецкие войска имеют право на самооборону. Кроме того, президент Турции напомнил, что обсуждал нападение сирийцев на турок с президентом России Владимиром Путиным и заявил о неприемлемости таких инцидентов. Наконец, Эрдоган подчеркнул важность для турецкой стороны дружбы и сотрудничества с Россией. «Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии», - подытожил турецкий президент.

Напомним, ранее агентство SANA сообщило об освобождении бойцами Сирийской Арабской армии сразу 22 населенных пунктов в окрестностях города Саракиб в провинции Идлиб. Бои, согласно сообщению, велись с силами окруженных там боевиков.

По данным минобороны Турции, 3 февраля правительственные силы Сирии атаковали турецкую сторону в провинции, в результате чего погибли несколько военных и гражданских лиц из Турции. Изначально сообщалось о четырех погибших в районе населенного пункта Саракиб. По последним данным, жертв со стороны Турции было восемь: три гражданских лица и пять военных. Об этом вечером 3 февраля сообщил находившийся на тот момент в Киеве Эрдоган.

Идлиб - единственный регион Сирии, с 2012 года находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана так называемая «северная зона деэскалации», куда эвакуировались боевики из Восточной Гуты и с юга Сирии.

На территории провинции расположены 12 наблюдательных постов турецкой армии.

4 февраля президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы двух государств признали, что необходимо неукоснительно соблюдать двусторонние договоренности по Идлибу, то есть наращивать совместные усилия по нейтрализации экстремистов.

Путин обратил внимание, что в этом регионе активизировались террористические группировки, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. «В связи с этим собеседники условились принять безотлагательные меры, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», - указали в сообщении Кремля.

Причем накануне президент Турции посоветовал Москве не стоять на пути турецких военных. «С российскими коллегами наши главы МИДа, минобороны, разведки находятся в контакте. До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», - сказал глава государства.

Впрочем, в Минобороны России подчеркнули, что сирийское воздушное пространство находится под контролем Военно-космических сил РФ.

Некоторое время спустя министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что армия его страны поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат. Акар обратил внимание, что за день до этого турецкие военные два раза предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе.

Турция уже не в первый раз использует в Сирии язык силы. В конце октября прошлого года в ходе военной операции на севере страны министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглы заявил, что у «курдских боевиков» есть 35 часов на то, чтобы покинуть территорию предполагаемой зоны безопасности. В противном случае военная операция будет продолжена «в полную силу». Причем глава МИД Турции заявил, что «сирийский кризис должен решаться политическим, а не военным путем».

Военная операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она не будет остановлена, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической) и «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и «были вынуждены» вмешаться.

Стоит отметить, что курдские формирования Турция считает террористическими, однако при этом ополченцы РПК и отрядов самообороны сражались против ИГ, борясь за свое национальное государство.

Иван Жуковский