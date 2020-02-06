Академия РВСН проведет день открытых дверей

Лекцию об истории отечественном ракетостроении послушают абитуриенты, которые хотят поступить в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения Петра Великого, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Занятие пройдет 8 февраля в павильоне ракетной техники имени Сергея Королева в рамках Дня открытых дверей.

В павильоне представлена уникальная экспозиция ракет, которые на протяжении многих лет изучались и изучаются в академии. Это как первые ракеты большой дальности Р-2, Р-5М, находившихся на вооружении отдельных ракетных бригад, так и современные образцы.

"Это не просто единственный в мире уникальный экспозиционный зал, а учебная аудитория, где проводятся теоретические занятия, основной целью которых является изучение слушателями и курсантами устройства и использования межконтинентальных баллистических ракет", - подчеркнули в военном ведомстве.

Гостям академии также покажут также обновленную инфраструктуру вуза - новые спортивные комплексы, места для проживания, различные аудитории.

Александр Степанов