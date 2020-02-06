Дальность полета модернизированных Ту-160 увеличат на 1 тыс. километров

Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М (переоборудованного из самолета Ту-160 с серийным номером 2-02 (четвертый построенный серийный Ту-160, бортовой номер "19", название собственное "Валентин Близнюк") в первом полете. Казань, 02.02.2020.

Благодаря двигателям НК-32 второй серии дальность полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на 1 тыс. километров, заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", – передает его слова РИА "Новости".

Он добавил, что у двигателя НК-32 второй серии значительно улучшены характеристики относительно его первоначальной версии. Это позволит увеличить дальность его полета на 1 тыс. километра.

"Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведенные в новом облике", – отметил Криворучко.

2 февраля глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.

Сергей Гурьянов