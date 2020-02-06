Войти
Lenta.ru

Россия поднимет затонувшие советские подлодки

391
0
+1
Источник изображения: Фото: Норвежский институт морских исследований

В России намерены поднять погибшие советские атомоходы. Варианты возвращения затонувших подводных лодок прорабатывают российские промышленники, атомные и морские КБ и НИИ, передает Mil.Press FLOT.

О планах поднять атомоходы изданию сообщили три источника. Согласно одному из них, уже в 2020 году Россия может вернуть первые подлодки. В частности, в первой половине года планируется возвращение К-27, лежащей на дне Карского моря. Согласно второму источнику, из бюджета выделены средства на создание специализированного судна «Нева-2019» для подъема подлодок. Третий собеседник издания утверждает, что на возведение судна в Санкт-Петербурге или Северодвинске потратят от трех до восьми миллиардов рублей.

В раскрытом источником проекте 23570 описывается задача «разработки технического проекта комплексной технологии и технических средств для поиска, идентификации, подъема и передачи на утилизацию подводных потенциально опасных объектов». Как говорится в одном из документов ОКР «Технология-А(ТП)», экологическая реабилитация источников углеводородов на континентальном шельфе Карского и Баренцева морей и побережья архипелага Новая Земля должна быть выполнена до детальной разведки месторождений.

Согласно отчету источников, приоритетным считается подъем АПЛ К-27 и К-278 «Комсомолец». В июле 2019 года специалисты Норвежского института морских исследований сообщили о повышенном радиоактивном фоне в районе затонувшей субмарины К-278.

Лежавшая на глубине 75 метров К-27 была заложена в 1958 году, в 1962-м ее ввели в строй. После аварии в 1968 году от восстановления подлодки отказались, и она была затоплена. Спущенная на воду в 1983 году К-278 погибла в результате пожара после возвращения с боевой службы в Норвежском море 7 апреля 1989-го. В 1985 году под командованием капитана I ранга Юрия Зеленского К-278 установила мировой рекорд погружения — 1000 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
2020-й год
ЯО
Похожие новости
03.12.2019
Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты
26.03.2019
Новые траектории агрессии
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
13.10.2016
НАТО готовит России ядерный "подарок"
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 11:04
  • 20
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 11:02
  • 2
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения