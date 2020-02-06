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ТАСС

Первый двигатель для ПАК ДА отправят на стендовые испытания в 2020 году

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Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Как сообщили в Минобороны РФ, работы по созданию этих двигателей выполняет ПАО "Кузнецов"

САМАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый образец двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) может быть изготовлен и передан на стендовые испытания в 2020 году, сообщил в среду замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы ознакомимся с ходом работ по созданию двигателей для ПАК ДА. ПАО "Кузнецов" выполняет работы по созданию этих двигателей, и мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для проведения предварительных испытаний", - сказал Криворучко журналистам во время визита на ПАО "Кузнецов" в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания ПАК ДА (изделие 80) - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160. Начало поставок дальнего бомбардировщика на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний. В январе гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщал, что сроки создания ПАК ДА будут сопоставимы со сроками создания сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 и составят около пяти-семи лет.

При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов, занимавший тогда должность заместителя министра обороны РФ, сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Конюхов Александр
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
ПАК ДА
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