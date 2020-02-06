Путин рассказал, что в первую очередь угрожает мировой безопасности

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Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил верительные грамоты послам зарубежных стран, прибывших в Москву. Всего на церемонии присутствовали представители 23 государств мира, среди которых были дипломаты из Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Ирака, Исламской Республики Иран, Швеции, Германии и Греции.

В своей речи Владимир Путин напомнил собравшимся, что Российская Федерация, как и другие страны мира, отмечает в этом году 75-летний юбилей окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн. Поэтому в мае он ожидает в Москве лидеров иностранных государств и делегации со всего мира, которые приедут почтить память жертв фашизма, поздравить ветеранов войны с праздником Великой Победы и продемонстрировать приверженность делу мира, справедливости и свободы.

Именно эти принципы били заложены после Второй мировой войны в Устав вновь созданной Организации Объединенных Наций.

Российский лидер выразил также свое мнение относительно опасностей, подстерегающих человечество:

К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика.