Войти
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ: Российский Су-35 оказался лучше, чем Су-57

377
0
0
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Российский истребитель Су-35С был задуман как временное решение, пока не поступит в серийное производство истребитель пятого поколения Су-57, однако в итоге оказался лучше, чем ожидали военные, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что Су-35С должен был поддерживать российские ВКС в 2010 годах, пока Су-57 не поступит в серийное производство. Однако в итоге этот модернизированный истребитель показал себя настолько хорошо, что, похоже, уничтожил своего более дорогого преемника, пишет The National Interest.

Автор статьи полагает, что в краткосрочной перспективе разница между последними Су-35С и первыми серийными Су-57 будет минимальной. Также есть вероятность, что оба истребителя могут использовать один и тот же двигатель АЛ-41Ф1.

ВКС России, пишет автор статьи, вероятно, рассматривает Су-57 как долгосрочную инвестицию - этот самолет должен стать основной платформой российской авиации в ближайшие десятилетия.

В то же время Су-35С издание называет одним из самых совершенных российских военных самолетов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сложностях с реализацией проекта Су-57.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.08.2018
Российский "самолет-невидимка" Су-57 против Су-35: какая машина лучше?
25.07.2018
Программа по созданию российского истребителя "Стелс" Су-57 не закрыта. Пока не закрыта
12.09.2017
Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
30.09.2014
Русская загадка. Почему ВВС России одновременно приобретают три новые версии Су-27?
13.02.2014
Су-35, истребитель на грани двух поколений
30.08.2013
Россия проанонсировала «беспилотник будущего»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 11:02
  • 2
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 08:48
  • 19
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения