Американские СМИ: Российский Су-35 оказался лучше, чем Су-57

Российский истребитель Су-35С был задуман как временное решение, пока не поступит в серийное производство истребитель пятого поколения Су-57, однако в итоге оказался лучше, чем ожидали военные, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что Су-35С должен был поддерживать российские ВКС в 2010 годах, пока Су-57 не поступит в серийное производство. Однако в итоге этот модернизированный истребитель показал себя настолько хорошо, что, похоже, уничтожил своего более дорогого преемника, пишет The National Interest.

Автор статьи полагает, что в краткосрочной перспективе разница между последними Су-35С и первыми серийными Су-57 будет минимальной. Также есть вероятность, что оба истребителя могут использовать один и тот же двигатель АЛ-41Ф1.

ВКС России, пишет автор статьи, вероятно, рассматривает Су-57 как долгосрочную инвестицию - этот самолет должен стать основной платформой российской авиации в ближайшие десятилетия.

В то же время Су-35С издание называет одним из самых совершенных российских военных самолетов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сложностях с реализацией проекта Су-57.

Сергей Гурьянов