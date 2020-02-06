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Деловая газета "Взгляд"

Назван срок спуска на воду фрегата «Адмирал Головко» с российскими двигателями

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Ракетный крейсер «Адмирал Головко»
Ракетный крейсер «Адмирал Головко». Фото:.
Источник изображения: РИА НОВОСТИ / Игорь Михалев

До 1 июля на воду будет спущен первый фрегат проекта 22350 с полностью российской энергетической установкой «Адмирал Головко», сообщил гендиректор «Северной верфи» (входит в ОСК) Игорь Пономарев.

"Фрегат "Адмирал Головко" будет спущен на воду до 1 июля", – передает его слова ТАСС.

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) пояснили, что "газотурбинный двигатель для фрегата "Адмирал Головко" изготовлен и поставлен на "Северную Верфь". Сейчас в ПАО "Звезда" испытывают редуктор. После проведут испытания всего силового агрегата корабля: газотурбинного и дизельного двигателей и редуктора.

Напомним, двигатели для фрегатов проекта 22350 должна была поставлять Украина, однако в 2015 году она отказалась это делать.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, в чем важность фрегатов проекта 22350.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ОДК УК
Северная верфь
Проекты
22350
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