Войти
Российская газета

Уральский завод создаст для Минобороны "дальнобойный" беспилотник

349
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

Минобороны и Уральский завод гражданской авиации заключили контракт на создание обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус".

Аппарат сможет находиться в воздухе больше суток, а управлять им будут через спутники. Об особенностях беспилотника РИА Новости сообщает со ссылкой со ссылкой на замглавы военного ведомства Алексей Криворучко (он посетил сегодня уральское предприятие в рамках проверки выполнения гособоронзаказа 2020 года).

Шеститонный "Альтиус-РУ" оснащен комплексом средств спутниковой связи (что делает радиус его применения практически неограниченным), элементами искусственного интеллекта, и способен взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

В августе прошлого года Минобороны опубликовало ролик, запечатлевший первый полет нового устройства: его испытали на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме. Полет продолжался 32 минуты (вообще комплекс может находиться в воздухе более суток). Все системы функционировали штатно.



Екатерина Призова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
11.05.2016
Дополнительная нагрузка
21.12.2012
От роботов до авианосцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 11:02
  • 2
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 08:48
  • 19
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения