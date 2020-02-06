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Российская газета

Радикально модернизированная версия БМП-2 представлена в Индии

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БМП-2 хорошо зарекомендовали себя многолетней эксплуатацией в индийской армии, где получили название Sarath. Эта техника выпускается по российской лицензии, и всего, по разным оценкам, изготовлено более 1200 единиц.

Поскольку "двойка" была создана в самом начале 80-х годов, проводились работы по улучшению ее характеристик. Повышалась мощность двигателя, дорабатывались приборы наблюдения и ракетный противотанковый комплекс.

Специалисты Ordnance Factory Board продемонстрировали на днях глубоко модернизированную версию этой боевой машины пехоты. Первое, что бросается в глаза, - новый боевой модуль с системой управления огнем, прицел получил тепловизионный канал. Вооружение осталось прежним - 30-мм автоматическая пушка 2А42. ПТУР помещены в защищенный контейнер.

Корпус удлинен, в результате теперь в шасси по семь опорных катков с каждого борта. Серьезно переработана корма - заменены двери с топливными баками. Если ранее БМП-2 форсировала водные преграды за счет перемотки, то теперь установлены водометы, повысившие скорость на воде до 10 км/ч. По шоссе за счет более мощной силовой установки можно развить до 80 км/ч.

Предприняты меры по улучшению условий обитания экипажа и десанта, также доработаны характеристики защиты. По мнению создателей, их разработку можно отнести уже к новому поколению бронетехники, и она отвечает высоким мировым стандартам.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
Проекты
61-МЭ
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