Войти
Российская газета

В РВСН рассказали, какие новинки впервые покажут на "Армии-2020"

438
0
0
Источник изображения: Александр Кряжев/ РИА Новости

На предстоящем Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" можно будет увидеть новейшие средства техобеспечения РВСН.

Председатель Военно-научного комитета РВСН полковник Алексей Ковалев рассказал в интервью газете "Красная Звезда" о том, какие новинки представят ракетные войска на форуме "Армия-2020".

По его словам, в уличной экспозиции парка "Патриот" вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" будут показаны агрегаты, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Технология-РВ". Это оборудованные по последнему слову техники средства техобеспечения ракетного вооружения.

Всего их три: подвижный технический пункт управления, машина контроля проведения работ на ракетном вооружении и машина дежурной смены охраны и обороны.

Первый предназначен "для работы личного состава в полевом районе и обеспечивает прием и передачу документов по каналам связи, в том числе и на марше".

Второй "является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроль выполнения особо ответственных работ".

Третий - обеспечивает охрану и оборону районов временного размещения подразделений РВСН.

"В ней наряду с типовым оборудованием имеется комплект быстро развертываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства", - пояснил полковник Алексей Ковалев.

Он выразил уверенность в том, что новые образцы техники вызовут интерес у специалистов.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М
Проекты
АРМИ-20XX
ПГРК
Похожие новости
18.03.2019
Повторяющийся "Ярс": какие ракеты строит Россия
03.12.2018
Ответный удар "Серпом". Зачем создавался ядерный "Тополь"
08.09.2016
"Тополь" впервые показан публике в полном составе в парке "Патриот"
18.07.2016
Демонстрация мощи
15.07.2016
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
14.07.2016
Элементы межконтинентальных ракет РС-10 и РС-18 покажут на форуме "Армия-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 11:02
  • 2
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 08:48
  • 19
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения