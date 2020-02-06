В РВСН рассказали, какие новинки впервые покажут на "Армии-2020"

На предстоящем Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" можно будет увидеть новейшие средства техобеспечения РВСН.

Председатель Военно-научного комитета РВСН полковник Алексей Ковалев рассказал в интервью газете "Красная Звезда" о том, какие новинки представят ракетные войска на форуме "Армия-2020".

По его словам, в уличной экспозиции парка "Патриот" вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" будут показаны агрегаты, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Технология-РВ". Это оборудованные по последнему слову техники средства техобеспечения ракетного вооружения.

Всего их три: подвижный технический пункт управления, машина контроля проведения работ на ракетном вооружении и машина дежурной смены охраны и обороны.

Первый предназначен "для работы личного состава в полевом районе и обеспечивает прием и передачу документов по каналам связи, в том числе и на марше".

Второй "является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроль выполнения особо ответственных работ".

Третий - обеспечивает охрану и оборону районов временного размещения подразделений РВСН.

"В ней наряду с типовым оборудованием имеется комплект быстро развертываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства", - пояснил полковник Алексей Ковалев.

Он выразил уверенность в том, что новые образцы техники вызовут интерес у специалистов.

Олег Корякин