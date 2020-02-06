Новейшие ЗРК отразили налет на Калининградскую область

На Балтийском флоте прошли учения по отражению атак средств воздушного нападения с использованием зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», поступивших на вооружение в конце 2019 года.

Роль условного противника исполняли вертолеты Ка-27 и Ми-8 морской авиации БФ, совершавшие полет на различных скоростях на малых и сверхмалых высотах.

Расчеты ЗРК совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район, где произвели развертывание техники с отработкой нормативов. После этого зенитчики обнаружили и условно уничтожили все воздушные цели, которые пересекли границу и не отвечали на запросы диспетчерских служб.

Перехватив цели, военнослужащие оперативно сменили позицию. Во время марша были также отработаны задачи боевого охранения колонны техники и отражения нападения разведывательно-диверсионных групп, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

«Тор» – современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Зенитно-ракетный комплекс обеспечивает успешное решение боевых задач даже в условиях активного радиопротиводействия. Помимо различных аэродинамических целей ЗРК в состоянии бороться с большим количеством ракет.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)