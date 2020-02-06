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ЦАМТО

ВС Марокко, предположительно, приобрели БЛА "Херон" из состава ВС Франции

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IAI Heron. Израильский дальний разведчик, самый продаваемый на данный момент. Первый полёт совершил в 1994 году, состоит на вооружении более 10 стран. Размах крыла 16,6 метра, длина 8,5 метров, максимальный взлётный вес 1150 кг, максимальная скорость 240
IAI Heron. Израильский дальний разведчик, самый продаваемый на данный момент. Первый полёт совершил в 1994 году, состоит на вооружении более 10 стран. Размах крыла 16,6 метра, длина 8,5 метров, максимальный взлётный вес 1150 кг, максимальная скорость 240 км/ч, радиус действия в автономном режиме до 1000 км, продолжительность полёта до 46 часов.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Как сообщил со ссылкой на свои источники французский веб-сайт Intelligence Online, в конце января ВС Марокко получили три разведывательных БЛА "Херон" израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Стоимость продажи оценивается в 48 млн. долл. По сообщениям, три аппарата "Херон" были доставлены 26 января. Комплект поставки не раскрывается.

Согласно сообщению ресурса, соглашение о покупке беспилотных летательных аппаратов было подписано в 2014 году с французской компанией Dassault, выступившей в качестве посредника. Предполагается, что БЛА будут применяться для противодействия экстремистским группировкам и повстанческим движениям в Западной Сахаре.

Марокко и Израиль имеют давнюю историю военного сотрудничества, но между странами по-прежнему не установлены официальные дипломатические отношения.

В конце января официальный представитель израильского Министерства иностранных дел Лиор Бен Дор призвал к расширению торговых связей между двумя государствами и пригласил инвесторов, бизнесменов, ученых и марокканских врачей в Израиль.

Можно предположить, что ВС Марокко получили снятые с вооружения ВС Франции после применения в Афганистане БЛА "Харфанг", которые были поставлены совместно EADS и IAI в начале 2000-ых гг. БЛА разработан на базе "Херон-1" с учетом требований ВС Франции.

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Страны
Афганистан
Израиль
Марокко
Франция
Компании
Dassault
EADS
IAI
Проекты
БПЛА
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