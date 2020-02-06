ВС Марокко, предположительно, приобрели БЛА "Херон" из состава ВС Франции

IAI Heron. Израильский дальний разведчик, самый продаваемый на данный момент. Первый полёт совершил в 1994 году, состоит на вооружении более 10 стран. Размах крыла 16,6 метра, длина 8,5 метров, максимальный взлётный вес 1150 кг, максимальная скорость 240 км/ч, радиус действия в автономном режиме до 1000 км, продолжительность полёта до 46 часов.

ЦАМТО, 5 февраля. Как сообщил со ссылкой на свои источники французский веб-сайт Intelligence Online, в конце января ВС Марокко получили три разведывательных БЛА "Херон" израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Стоимость продажи оценивается в 48 млн. долл. По сообщениям, три аппарата "Херон" были доставлены 26 января. Комплект поставки не раскрывается.

Согласно сообщению ресурса, соглашение о покупке беспилотных летательных аппаратов было подписано в 2014 году с французской компанией Dassault, выступившей в качестве посредника. Предполагается, что БЛА будут применяться для противодействия экстремистским группировкам и повстанческим движениям в Западной Сахаре.

Марокко и Израиль имеют давнюю историю военного сотрудничества, но между странами по-прежнему не установлены официальные дипломатические отношения.

В конце января официальный представитель израильского Министерства иностранных дел Лиор Бен Дор призвал к расширению торговых связей между двумя государствами и пригласил инвесторов, бизнесменов, ученых и марокканских врачей в Израиль.

Можно предположить, что ВС Марокко получили снятые с вооружения ВС Франции после применения в Афганистане БЛА "Харфанг", которые были поставлены совместно EADS и IAI в начале 2000-ых гг. БЛА разработан на базе "Херон-1" с учетом требований ВС Франции.