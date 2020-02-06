Минобороны получит десять новых комплексов с БЛА "Форпост-Р"

ЦАМТО, 5 февраля. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в течение трех лет поставит в Вооруженные силы РФ 10 разведывательных комплексов с новыми БЛА "Форпост-Р".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

"В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р", – сказал журналистам А.Криворучко во время визита на УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа-2020 предприятиями ОПК.

Замминистра отметил, что в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку еще 18 комплексов "Форпост-Р". А.Криворучко также напомнил, что этап заводских испытаний беспилотника уже завершен, в настоящее время разрабатывается программа его государственных испытаний.

Как отмечает агентство, "Форпост-Р" – это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост". Прежним остались лишь внешние обводы. Он оснащен современным отечественным двигателем, отмечает агентство.

БЛА создан из отечественных материалов, на нем установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства.

Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Это уникальные возможности для БЛА такого класса. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км. При этом аппарат обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса БЛА – около полутонны, продолжительность полета – 18 часов, высота полета – до 6 тыс. м, передает "РИА Новости".