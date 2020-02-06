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Известия.ru

Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с министром обороны Вьетнама

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил на встрече в среду, 5 февраля, со своим вьетнамским коллегой Нго Суан Литем вопросы военного сотрудничества.

30 января исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, отметил глава российского военного ведомства.

По его словам, Россию и Вьетнам связывают прочные узы всеобъемлющего стратегического партнерства. «За этот период накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого — многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

Министр добавил, что особый характер отношений между странами наглядно подтверждает перекрестный год России и Вьетнама, который проходит с 22 мая 2019 года по 22 мая 2020 года.

29 января сообщалось, что Вьетнам и Россия заключили контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму более $350 млн. Контракт на закупку не менее 12 самолетов был подписан в 2019 году.

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