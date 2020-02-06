Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»

Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

«В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР «Альтиус-РУ» по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета нового поколения», — приводит его слова «РИА Новости».

Криворучко отметил, что беспилотник оснащен «комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способен взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами».

«Альтиус» относится к классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета — в воздухе он может провести больше суток. Масса БПЛА — 6 т.