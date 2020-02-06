Войти
Деловая газета "Взгляд"

МИД оценил размещение ядерных зарядов малой мощности на подлодках США

437
0
0
Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости

Москва встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках Соединенных Штатов, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы реагируем на это с большой тревогой. Не потому, что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьезным образом обеспечена", – сказал Рябков, уточнив, что тревогу вызывают доктринальные установки, которые применяются США в ядерной сфере.

По словам дипломата, "появление на стратегических носителях зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте теперь уже воплощаются в изделиях", передает РИА "Новости".

"Это отражает того, что США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне", – добавил замглавы МИД.

Ранее стало известно, что министерство обороны США провело очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба командования глобального удара ВВС США, учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Minuteman III – единственная МБР наземного базирования США. У американцев 450 таких ракет. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
Похожие новости
23.07.2018
СМИ рассказали о превосходстве российского ядерного оружия над американским
14.11.2017
Три в одной. Почему Россия откажется от моноблочных баллистических ракет
26.03.2012
Есть отнюдь не мифический "Антей" в нашем Отечестве
05.03.2012
Математика и стратегия
11.05.2011
Академик геополитических проблем
25.09.2008
Памяти генерального конструктора А.Г. Басистова. Научно-технический задел, полученный под его руководством, по-прежнему актуален
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 08:48
  • 19
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 08:45
  • 1
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения