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Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео испытаний новейшего артиллерийского комплекса АУ-220М

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АУ-220М
АУ-220М.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Alexey Vasilenko

«Уралвагонзавод» опубликовал видеозапись с испытанием управляемого боевого модуля АУ-220М.

Впервые машина была представлена на выставке вооружений в Индии, передает РИА "Новости". Производитель называет его одной из самых перспективных разработок.

Установка способна вращаться по кругу, дальность выстрела составляет 14,5 км, максимальная скорострельность – 80 выстрелов в минуту.

Боезапас артиллерийской установки составляет 80 боеприпасов, в комплекте –57-миллиметровые бронебойные управляемые снаряды. Также снаряды оборудованы дистанционно-контактным взрывателем.

Комплекс предназначен для вооружения боевых машин пехоты, также его можно устанавливать на корабли малого водоизмещения и катера.

Ранее сообщалось, что тяжелая БМП Т-15 "Армата" с новейшим модулем АУ-220М примет участие в Параде Победы на Красной площади.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Армата
АУ-220М
Т-15
Компании
Уралвагонзавод
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