Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Истребитель четвертого поколения Су-35 оказался более успешным, чем изначально предполагали российские военные, и пока затмевает перспективный истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в среду, 5 февраля, пишет The National Interest.

Как отмечает американское издание, самолет, изначально задумывавшийся как переходный вариант, который должен был обеспечивать дееспособность Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2010-х годах до запуска в серийное производство Су-57, продемонстрировал такую высокую эффективность и универсальность, что может буквально «уничтожить» своего более дорогого преемника. При этом раскрыть потенциал Су-35 помогли военные операции, которые российские ВКС проводят в Сирии, считают журналисты.

Су-35 прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в 2016 году, их задействуют в операциях против сирийских боевиков и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «С самых первых дней конфликта и на протяжении 2019 года ситуация в Сирии позволяет использовать территорию страны в качестве учебного и испытательного полигона для нового поколения российских военнослужащих», — пишет The National Interest.

В качестве подтверждения этой идеи американское издание, в частности, ссылается на сюжет российского телеканала «Звезда», посвященный применению Су-35 в Сирии. «Здесь мы можем реализовать потенциал самолета — тактический потенциал. Для каждого пилота и второго пилота это прекрасная возможность отточить свои навыки», — приводит сайт слова одного из пилотов истребителя, появившегося на кадрах ролика.

Вероятно, считает издание, российские военные рассматривают перспективный Су-57 как долгосрочную инвестицию, надеясь, что в ближайшие десятилетия он все-таки сможет стать основной машиной ВКС, обеспечивающей их превосходство в мире. Однако пока эта роль принадлежит Су-35, заключает The National Interest.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

Серийное производство Су-57 началось в июле 2019 года. Первый серийный истребитель должны были сдать в конце декабря 2019 года, однако во время испытаний он потерпел крушение в Хабаровском крае. К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57.