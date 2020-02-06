В США показали испытания вертолета будущего с тремя винтами

В США компания Boeing показала видео испытаний инновационного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant ("Дерзкий"). Винтокрылая машина убрала шасси и разогналась до скорости в 240 километров в час. Это хорошо видно на представленных кадрах.

Испытания свидетельствуют о прохождении еще одного важного этапа в тестировании узлов и компонентов вертолета. Раньше шасси вертолета не убирали, а воздушная машина поднималась невысоко от земли - чтобы в случае экстренной ситуации пилоты могли немедленно приземлиться. Теперь шасси были убраны, а затем Defiant разогнался до 240 километров в час, пишет Naked Science. В прошлом месяце вертолет достиг скорости 185 километров в час. Это продемонстрировало определенный прогресс в разработке винтокрылой машины, поскольку летом 2019 года у SB>1 Defiant были обнаружены проблемы с силовой установкой и полеты временно отменили.

Теперь же вертолет достиг скорости в 240 километров в час, которая является критической для винтокрылых машин с одним верхним ротором. Но не для инновационного SB>1 Defiant. Предполагается, что его крейсерская скорость будет превышать 400 километров в час, что даст вертолету совершенно новые возможности. Именно поэтому за его испытаниями так пристально следят многие разработчики во всем мире. Ожидается, что SB>1 Defiant привнесет новые тенденции в развитие авиации и вертолетостроения.

Новшество этой винтокрылой машины состоит в том, что у него работают сразу три ротора. Два основных расположены сверху и вращаются в противоположных друг другу направлениях. Это уравновешивает профиль подъема с обеих сторон и позволяет летательному аппарату летать намного быстрее - вдвое больше скорости обычного вертолета, сохраняя при этом отличную управляемость и маневренность. Похожая система стоит на российском ударном вертолете Ка-52 "Аллигатор" и долгое время она считалась самой перспективной.

Однако SB>1 Defiant имеет еще и третий ротор, установленный сзади - он играет роль толкателя. Это позволяет вертолету быстро взлетать и набирать скорость, не наклоняясь вперед. Также Defiant может похвастаться убирающимся шасси, что уменьшает сопротивление воздуха и увеличивает скорость и маневренность вертолета. Все это позволяет ему претендовать на статус самого быстрого вертолета в мире и в будущем летать со скоростью более 400 километров в час. Однако, пока это только претензии и испытания винтокрылой машины продолжаются. Рекордов пока не зарегистрировано.

Предполагается, что когда вертолет будет запущен в серийное производство, то сможет нести экипаж из четырех человек и 12 пассажиров. Также он рассчитан на транспортировку тяжелой техники или установку тяжелого вооружения.

Юрий Гень