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WarSpot

«Ольха» бьёт точно в цель

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Источник изображения: warspot.ru

Реактивная система залпового огня «Ольха» показала свою точность. Вчера, 4 февраля, на YouTube-канале Defense Express было опубликовано видео огневых испытаний новой украинской РСЗО.

Минобороны Украины уже неоднократно демонстрировало процесс испытаний РСЗО «Ольха», но сейчас впервые показаны кадры попаданий ракет по целям. В ходе огневых испытаний было выпущено 4 ракеты, которые поразили цели с минимальным отклонением от точки прицеливания.

Поражение целей РСЗО «Ольха»

«Ольха» создана на базе РСЗО «Смерч». Ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми и могут поражать цели со значительно большей точностью: отклонение от точки прицеливания на дистанции 70 км для базовой версии «Ольха» и 120 км для дальнобойной версии «Ольха-М» составляет не более 30 м. Согласно описанию нового ракетного комплекса, он сможет заменить на вооружении украинской армии РСЗО «Смерч», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У», при этом демонстрируя бо́льшую точность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Точка-У
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