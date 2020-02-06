Министерство по Донбассу: Украина усилит работу по реинтеграции

На Украине создадут министерство по реинтеграции Донбасса

На Украине решили снова создать министерство, которое будет заниматься вопросами оккупированных территорий. Как объяснил премьер-министр Алексей Гончарук, это позволит оптимизировать работу над вопросами реинтеграции Донбасса. Подобное ведомство уже существовало в 2016-2019 годах, но в итоге произошло его слияние с министерством по делам ветеранов.

На Украине появится министерство, которое будет заниматься вопросами оккупированных территорий, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Решение о создании нового ведомства было принято в соответствии с заданием, полученным от главы государства, сказал он в ходе совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами», - пояснил Гончарук.

Зеленский призвал премьер-министра оптимизировать работу правительства и разделить некоторые министерства.

В частности, президент ждет предложений по разделению министерства по делам ветеранов, министерства культуры и о новой концепции работы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ведомство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины было создано в 2016 году в результате слияния государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и государственной службы по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя. Ведомство работало под руководством Вадима Черныша.

В ноябре 2018 года появилось министерство по делам ветеранов. Его возглавляла Ирина Фриз.

В прошлом году в рамках реформы правительства произошло слияние этого ведомства с министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В результате чего появилось министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Глава ведомства Оксана Коляда в январе текущего года анонсировала его разделение. По ее словам, вопросы реинтеграции не помещаются в функционал одного министерства.

«Нам удалось донести информацию об огромных объемах задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства - требуется отдельный блок работы отдельного министерства, возможно даже, которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе министерства реинтеграции», - сказала министр «Интерфакс-Украина».

Коляда обратила внимание, что новое учреждение, которое появится после разделения, не будет министерством оккупированных территорий в том формате, каким оно было до объединения.

Она убеждена, что в этом вопросе нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. «Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении», - подчеркнула глава ведомства.

В конце прошлого года Гончарук заявил в эфире телеканала «1+1», что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. При этом он подчеркнул, что о сдаче интересов и отказе от территориальной целостности «не может идти речи».

За день до этого сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщал секретарь Совета Алексей Данилов. «На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию», - подчеркнул он.

Речь идет о пяти вариантах реинтеграции Донбасса, разработанных новыми властями Украины.

О них Данилов сообщал в ноябре 2019 года на конференции «Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты». Он подчеркнул, что «все сценарии - на пользу Украине», но не стал раскрывать их суть.

Секретарь СНБО предложил создать «гуманитарные коридоры» на линии соприкосновения для украинцев, которые проживают на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что это «главный приоритет работы по реинтергации». «Граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения», - заявил Данилов.

Украина считает оккупированными территориями Крым и Донбасс. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев до сих пор отвергает результаты этого голосования, но в Москве утверждают, что этот вопрос закрыт окончательно.

Вооруженный конфликт в Донбассе ведется с 2014 года. Киев считает Россию стороной конфликта, но российская сторона категорически отвергает эти обвинения.

Лидия Мисник