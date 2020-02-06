Индийские истребители Су-30МКИ получат специализированную ракету для борьбы против самолетов ДРЛОиУ

ЦАМТО, 5 февраля. Истребители Су-30МКИ ВВС Индии через два года получат новую специализированную ракету, предназначенную для борьбы против самолетов ДРЛОиУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор департамента информационных технологий компании BrahMos Aerospace Правин Патхак.

По его словам, BrahMos Aerospace проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракете "воздух-воздух", предназначенной для борьбы с самолетами ДРЛОиУ.

"Мы думаем, что она будет готова через два года. Планируется, что первыми их получат на вооружение истребители Су-30МКИ ВВС Индии", – сказал П.Патхак на выставке вооружений Defexpo India-2020.