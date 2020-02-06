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ТАСС

Уральский завод гражданской авиации создаст новую версию беспилотника "Альтиус"

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БЛА "Альтиус-У"
БЛА "Альтиус-У".
Источник изображения: Минобороны России/Youtube

"Альтиус-РУ" способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключили контракт на создание обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус", сообщил в среду замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

"В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР "Альтиус-РУ" по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета нового поколения, оснащенного комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами", - сказал журналистам Криворучко во время визита на УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

В начале сентября 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил в интервью, опубликованном в газете "Ведомости", о передаче работ над новейшим российским турбовинтовым беспилотником большой дальности "Альтиус" от ОКБ им. М. П. Симонова в Уральский завод гражданской авиации по решению Минобороны. По словам вице-премьера, в работе над "Альтиусом" была пауза, так как были открыты уголовные дела в отношении гендиректора бюро Александра Гомзина.

"Альтиус-РУ" - окончательный облик беспилотника, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток. Масса аппарата порядка 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
Гособоронзаказ
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