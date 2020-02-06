Путин заявил, что Россия видит перспективы ВТС с Алжиром

Президент РФ отметил прочность отношений двух стран

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром. Он также надеется на приезд в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

"Прочные, дружеские отношения связывают Россию с Алжиром", - констатировал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран, в том числе Алжира. По его оценке, "состоявшиеся в конце прошлого года президентские выборы стали серьезным шагом на пути политических и социально-экономических преобразований в Алжире". "Поддерживаем проводимую Алжиром сбалансированную линию в международных и региональных делах, видим хорошие перспективы для наращивания экономического и военно-технического сотрудничества, координации в целях укрепления стабильности и безопасности в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что "недавно в Берлине имел короткую беседу с президентом [Алжира]". "Надеюсь увидеть его в России", - сказал президент РФ.

Отношения с другими странами

Принимая верительные грамоты посла Сингапура в РФ, глава государства отметил, что эта страна - "весьма перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Ценим налаженный между нашими государствами политический диалог, активно способствующий продвижению практической кооперации", - признался Путин. По его мнению, "стимулировать рост торгово-инвестиционных потоков призвана реализация подписанного в конце прошлого года соглашения о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром". "Рассчитываем выйти на заключение российско-сингапурского соглашения об услугах и инвестициях", - отметил президент РФ.

На его взгляд, "отношения с Королевством Камбоджа носят дружественный и партнерский характер". "Заинтересованы в том, чтобы они и впредь развивались по самым разным направлениям, в том числе в области политики и безопасности, торговли и инвестиций, образовательных и гуманитарных обменов", - сказал Путин.

Говоря об отношениях Москвы и Афин, он подчеркнул, что "дальнейшее развитие взаимодействия отвечает интересам двух государств и, безусловно, соответствует многовековым традициям дружбы и взаимной симпатии народов". "Наряду с сотрудничеством в политике, экономике, энергетике имеются хорошие возможности для расширения контактов в сфере туризма и культуры", - полагает президент РФ.

Отдельно глава российского государства выделил взаимодействие с Монголией. "Монголия - наш добрый сосед и проверенный временем друг", - заявил Путин. "Считаем целесообразным дополнить тесное политическое взаимодействие конкретными проектами в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях", - сказал российский лидер. Он также доволен развитием диалога в формате Россия - Китай - Монголия. "Приветствовали бы более активное вовлечение Монголии в деятельность Шанхайской организации сотрудничества", - отметил президент РФ.

"Настроены на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества с Тунисом - одним из традиционных партнеров России на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заверил Путин, принимая верительные грамоты посла Туниса. По его словам, Москва "готова к совместной работе по актуальным региональным проблемам, в том числе по ливийскому урегулированию".